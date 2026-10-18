Parricidio en Pudahuel: Sujeto, que está detenido, mató a su madre de 72 años

18 oct. 2026 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un parricidio ocurrió en horas de esta madrugada en Ciudad de Los Valles, comuna de Pudahuel, dejando sin vida a una mujer de 72 años.

La persona fue lesionada con un “elemento contundente” por su propio hijo, de 42 años, quien fue detenido por detectives de la PDI.

Según antecedentes policiales, la víctima falleció en su domicilio debido a la gravedad de las lesiones, mientras el imputado fue aprehendido en la comuna de Santiago.

¿Qué dijo la PDI?

El jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, Subprefecto José Cáceres, señaló que “ayer, en horas de la noche, a solicitud del ministerio público, personal de la PDI acude a la comuna de Pudahuel por el hallazgo del cadáver de una mujer de tercera edad, con lesiones atribuibles a terceros”.

Añadió que “se hizo el trabajo pericial en el sitio del suceso, determinando quién fue el autor del hecho, que es su hijo, el que fue detenido en fragancia”.

Para cerrar, afirmó que “la mujer fue agredida con elemento contundente y todos los antecedentes se darán a conocer en el control de detención”.