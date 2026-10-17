Gendarmería confirma muerte de imputado por doble femicidio de su pareja e hijastra en Villarrica

17 oct. 2026 - 22:22 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, Gendarmería confirmó la muerte de Wilson Eduardo Castro Tapia al interior del Complejo Penitenciario Biobío en Concepción. El interno estaba detenido en tránsito por razones de seguridad tras haber confesado el asesinato de su pareja e hija en Villarrica, región de La Araucanía.

Gendarmería confirma muerte de interno

A través de un comunicado, la institución penitenciaria explicó que Castro Tapia se habría quitado la vida por ahorcamiento en dependencias del hospital penal en donde estaba recluido.

"De acuerdo con los antecedentes preliminares, no existirían indicios de participación de terceros en su fallecimiento", informó Gendarmería.

"Ante esta situación, funcionarios de la unidad activaron de inmediato los protocolos institucionales correspondientes, informando lo ocurrido al Ministerio Público, organismo que dispuso las diligencias investigativas destinadas a esclarecer las circunstancias y determinar la causa del deceso", agregaron.

Tras esto, indicaron que la institución "adoptó las medidas necesarias para resguardar el sitio del suceso y facilitar el trabajo de los organismos especializados, conforme a los procedimientos establecidos".

"La institución se encuentra colaborando con las autoridades competentes, poniendo a disposición todos los antecedentes necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos", cerraron en el documento.

Fallecido estaba imputado por doble femicidio

Castro Tapia había sido formalizado por el doble femicidio de su pareja Flor Yohanna Peña Calficura y la hija de esta, una menor de tan solo 15 años, ocurrido durante las celebraciones de Fiestas Patrias en Villarrica.

En la audiencia de formalización, el fiscal José Ramírez explicó que el imputado le había confesado el crimen a su madre antes de ser detenido por Carabineros.

"Mamá, soy un monstruo, me vengo a despedir porque maté a la Yohana", sostuvo el persecutor al replicar los dichos de Castro Tapia.

"Sí mamá, la maté con un hacha", agregó en aquella oportunidad el fiscal respecto al arma utilizada para cometer el doble crimen que conmocionó a la comuna lacustre de La Araucanía.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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