Lanza internacional detenido en Temuco queda en libertad tras robo de computador

17 oct. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un lanza internacional fue detenido en Temuco, captado robando un computador dentro de un vehículo con la utilización de inhibidores.

Este sujeto, con antecedentes en Estados Unidos por robo a joyería y múltiples detenciones en Chile, fue perseguido por la policía hasta la comuna de Padres de las Casas.

Según informó el periodista de Meganoticias, Diego Sanhueza, a pesar de la gravedad de sus antecedentes, quedó en libertad con medidas cautelares menores.

El delincuente solo deberá firmar mensualmente y permanecer con arraigo nacional, debido a que el delito fue considerado de baja penalidad por no usar violencia ni forzar el vehículo.

El inspector de la PDI, Sandro Almonacid, señaló al respecto que “se logró establecer por cámaras de seguridad la participación de este sujeto en el robo, que se movilizaba en un vehículo... Escapó de fiscalización y huyó por calles de Temuco hasta Padres las Casas”.

La policía también descubrió una red vinculada a la venta de especies robadas en un local comercial. El caso ha generado críticas en la comunidad local por la decisión judicial.

El delincuente contaba con antecedentes por robo en EEUU (fue deportado), además de 28 detenciones policiales en Chile, por delitos como receptación, hurto simple, portar elementos para el robo, delitos económicos, entre otros.

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