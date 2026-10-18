Tres detenidos por estafa en concierto de BTS: Vendían pulseras falsas a $150 mil para entrar al Estadio Nacional

18 oct. 2026 - 03:40 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a tres personas acusadas de estafar a fanáticos de la banda BTS con la venta de pulseras falsificadas que, supuestamente, les permitirían ingresar al concierto en el Estadio Nacional.

El procedimiento policial se registró la noche del sábado afuera del recinto deportivo en Ñuñoa, en donde se llevaba al cabo el tercer y último show de la agrupación coreana.

Cobraban $150 mil por las pulseras

El coronel Claudio Rosales Pacheco, de la Prefectura de Santiago Oriente, explicó que el operativo se originó durante patrullajes preventivos en avenida Pedro de Valdivia, a la altura del polideportivo.

"Fueron alertados por dos personas, las cuales manifestaron que habían sujetos en una van que estaban estafando a la gente", relató el uniformado.

Tras fiscalizar a los sospechosos, los funcionarios incautaron $800 mil en efectivo, pulseras falsificadas y una máquina de prepago.

Según Rosales, los accesorios decomisados eran "muy similares" a los oficiales. Los delincuentes cobraban hasta $150 mil por el supuesto acceso al concierto.

Consultado por la posibilidad de que algunas personas hayan pagado por las pulseras, el coronel señaló que “en estos momentos no tenemos denunciantes”.

Los tres detenidos son adultos y mantienen antecedentes penales. Pasarán a su primer control de detención por el delito de estafa la jornada del domingo.

Otros dos detenidos por robo de celulares

En otro procedimiento, Carabineros detuvo a dos personas por robos por sorpresa de teléfonos celulares en avenida Grecia, también afuera del Estadio Nacional.

Tras revisar el vehículo en que se movilizaban, encontraron siete celulares pertenecientes a distintas personas.

El coronel señaló que los aparatos habían sido sustraídos y dejados en el automóvil, y que en este caso sí había denunciantes.