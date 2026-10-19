Nueve extranjeros detenidos tras robo en empresa de Ñuñoa: Intentaron escapar por techos de viviendas

19 oct. 2026 - 06:55 hrs.

¿Qué pasó?

Nueve sujetos extranjeros fueron detenidos durante la madrugada de este lunes tras ser sorprendidos robando especies desde las bodegas de una empresa ubicada en calle Eduardo Llanos, en la comuna de Ñuñoa. Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron escapar por las techumbres de viviendas aledañas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros y la información reportada por el periodista Julio Ahumada en un despacho de Meganoticias Alerta, el procedimiento se registró cerca de las 04:30 horas, luego de una alerta que permitió movilizar a personal policial hasta el lugar.

Los funcionarios sorprendieron a los sujetos mientras sustraían especies desde las mini bodegas de la empresa Inversiones Chaitén. El operativo terminó con nueve detenidos, la recuperación de la totalidad de las especies sustraídas y el hallazgo de dos vehículos que mantenían encargo vigente por robo.

Nueve sujetos fueron sorprendidos robando en mini bodegas

Según explicó la teniente Francisca Burgos, oficial de ronda Oriente, Carabineros recibió una alerta de personal municipal y concurrió al lugar, donde encontró a los individuos en flagrancia.

“Carabineros fue alertado por personal municipal. Carabineros llega y sorprende a los individuos en forma infraganti sustrayendo las especies dentro de estas mini bodegas, donde los sujetos se dan a la fuga por las techumbres de las casas aledañas de esta empresa, logrando la detención de nueve sujetos”, señaló la oficial.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, los individuos habrían utilizado seis vehículos para concretar el robo. La detención se logró tras el intento de fuga por los techos de las viviendas colindantes.

Recuperaron cajas de aceite de oliva y otras mercaderías

En el procedimiento, Carabineros logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas desde las bodegas de la empresa. Entre los productos recuperados había cajas de aceite de oliva y otros tipos de mercadería.

Además, dos de los vehículos involucrados mantenían encargo vigente por robo, según los antecedentes preliminares entregados por la institución.

Los detenidos tendrían entre 25 y 30 años, de acuerdo con la información reportada sobre el procedimiento.Carabineros informó que los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En tanto, la situación migratoria de los detenidos se mantenía pendiente al momento de entregar la información.