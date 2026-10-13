Lluvias en Santiago: Estacionamientos subterráneos se inundan en Ñuñoa y granizos se acumulan en edificio en Providencia

13 oct. 2026 - 19:32 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana provocaron inundaciones en distintos puntos de Santiago.

En Ñuñoa, las imágenes mostraron acumulaciones de agua en el sector de San Eugenio, cerca de la estación de Metro Ñuble, que también alcanzaron los autos que se encontraban en el estacionamiento subterráneo de un edificio.

La situación también se registró en Providencia, donde un edificio se inundó tras una importante acumulación de granizo. Las imágenes dieron cuenta de cómo el agua y el hielo cubrieron parte de los espacios interiores del recinto.

¿Por qué se inundan los estacionamientos subterráneos?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó que este tipo de situaciones es habitual durante las inundaciones repentinas en zonas urbanas. Según detalló, el pavimento impide que el agua se absorba naturalmente en el suelo, lo que aumenta la cantidad que debe circular por las calles y los sistemas de drenaje.

"Se impermeabiliza el suelo de las ciudades por el pavimento. Los colectores no dan abasto al recibir tanta agua. El agua fluye y, por supuesto, va buscando los sectores más bajos", explicó.

En Providencia, además, Sepúlveda destacó la cantidad de granizo acumulado y señaló que la comuna era una de las zonas donde se había observado una mayor acumulación de este tipo de precipitación.