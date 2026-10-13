Un refrigerador, neumáticos y toneladas de basura: Así quedó la playa de Llolleo tras las lluvias

13 oct. 2026 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

La playa de Llolleo, en la comuna de San Antonio, amaneció cubierta de basura y escombros tras las últimas lluvias. Entre los residuos que llegaron hasta la costa hay botellas, neumáticos, trozos de madera, plumavit y hasta un refrigerador.

La acumulación de desechos estaría relacionada con el aumento del caudal de ríos y esteros, que arrastraron basura desde quebradas y otros sectores hacia el río Maipo y sus cursos de agua conectados hasta llegar a la desembocadura en Llolleo. El problema se originaría en los residuos que las personas arrojan en lugares no habilitados y que las precipitaciones terminan movilizando.

Una limpieza que no da abasto

La situación preocupa a quienes trabajan por proteger el entorno natural de la zona. Lily Plaza, de la Fundación Ojo de Mar, explicó que las organizaciones han realizado distintas jornadas de limpieza, pero que la cantidad de residuos vuelve a aumentar después de las lluvias.

"Varias veces nos hemos enfrentado a esto, pero ahora ya sobrepasa todos los esfuerzos voluntarios que hemos realizado en todo este tiempo. Esto es demasiado, no podemos con tanta basura", señaló.

La representante agregó que, en ocasiones anteriores, han necesitado cerca de cuatro jornadas para retirar la basura acumulada. Además del impacto ambiental, los residuos dificultan el uso de la playa y representan un riesgo para quienes caminan por el sector, debido a la presencia de vidrios rotos y objetos pesados.

Las dificultades para retirar la basura

Desde el municipio explicaron que las lluvias activan quebradas y arrastran los desechos desde sectores más altos de la cuenca. Sin embargo, las labores de limpieza también enfrentan dificultades por las condiciones de acceso al lugar.

Según el director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de San Antonio, Francisco Valenzuela, la playa se encuentra en una zona portuaria sujeta a concesión, lo que limita el despliegue habitual de los servicios municipales.

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