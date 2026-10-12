Temblor se percibe en la Región Metropolitana: conoce la magnitud y epicentro del sismo

12 oct. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes 12 de octubre, a las 15:17 horas, se registró un sismo de magnitud 4.8 en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 16 km al suroeste de San Antonio en la región de Valparaíso, con una profundidad de 41 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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