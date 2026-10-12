Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

Temblor se percibe en la Región Metropolitana: conoce la magnitud y epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes 12 de octubre, a las 15:17 horas, se registró un sismo de magnitud 4.8 en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

Ir a la siguiente nota

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 16 km al suroeste de San Antonio en la región de Valparaíso, con una profundidad de 41 km.

Lo más visto de Nacional

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas