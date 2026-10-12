Temblor se registra en la zona central: Revisa la magnitud del movimiento telúrico
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La mañana de este lunes 12 de octubre, a las 08:35 horas, se registró un sismo de magnitud 3.2 en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 18 km al oeste de Petorca en la región de Valparaíso, con una profundidad de 85 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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