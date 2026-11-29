29 nov. 2026 - 04:57 hrs.

El músico estadounidense Mike Love, cofundador de la banda de pop Beach Boys y conocido por su excéntrica presencia escénica, falleció a los 85 años de edad, informó el sábado la prensa.

Su muerte fue confirmada por su publicista a varios medios estadounidenses, sin dar detalles sobre la causa de su muerte o dónde ocurrió.

"Con gran respeto comparto que Mike Love murió esta noche, rodeado por su familia", comentó su publicista Katie Altman a los medios Variety, Rolling Stones y otros.

"Como ícono cultural estadounidense, será recordado por su singular talento y como inspiración para generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sintió al actuar para sus amados seguidores", agregó.

Love nació el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles. Su madre era hermana de Murry Wilson, padre de sus futuros compañeros de los Beach Boys.

Cofundó los Beach Boys en 1961 junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, y su amigo Al Jardine.

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