27 nov. 2026 - 19:53 hrs.

El guitarrista y cofundador de la banda estadounidense The Killers, Dave Keuning, reveló que hace dos semanas sufrió un grave accidente cerebrovascular (ACV), episodio que puso en riesgo su vida y por el que debió ser sometido a una operación de urgencia.

A través de una publicación en Instagram realizada este jueves, con motivo del Día de Acción de Gracias, el músico contó que los médicos le dieron un 40% de probabilidades de sobrevivir. Según relató, la rápida reacción de su esposa fue fundamental para que pudiera recibir atención médica oportunamente.

Pese a la gravedad del cuadro, Keuning aseguró que se encuentra bien y que no perdió sus capacidades para tocar guitarra, hablar ni mover sus extremidades.

¿Qué le ocurrió al guitarrista de The Killers?

En su publicación, el músico explicó que el accidente cerebrovascular fue provocado por un coágulo que interrumpió el flujo sanguíneo hacia el lado derecho de su cerebro.

La situación tuvo consecuencias inmediatas: cuando llegó al hospital, Keuning estaba ciego de un ojo y había perdido la función del lado izquierdo de su cuerpo. Sin embargo, aseguró que en ese momento no se dio cuenta de que estaba sufriendo un ACV: "Hace dos semanas sufrí un derrame cerebral grave y, gracias a que mi mujer actuó con rapidez, me llevaron directamente al hospital y me operaron", escribió.

El guitarrista también contó que los médicos le advirtieron que tenía un 40% de posibilidades de sobrevivir y que probablemente quedaría con secuelas.

"Puedo tocar la guitarra tan bien como antes"

Contra los pronósticos iniciales, Dave Keuning afirmó que logró recuperarse favorablemente y que conserva sus habilidades musicales.

"Y sí, puedo tocar la guitarra tan bien como antes. Fue lo primero que comprobé al despertarme de la operación", señaló.

En el contexto de la celebración de Acción de Gracias, el músico manifestó sentirse "tremendamente afortunado" de estar vivo y de poder utilizar sus manos y pies, además de hablar con normalidad.

El agradecimiento a su familia y a The Killers

La publicación estuvo acompañada por tres fotografías de su hija Odette, quien nació hace tres meses.

En el mensaje, Keuning también expresó su agradecimiento a su esposa, sus hijos y sus compañeros de The Killers, con quienes aseguró sentirse "más unido que nunca" después de lo ocurrido.