27 nov. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Las Condes presentó este viernes el proyecto "Renace Parque Araucano", una iniciativa de remodelación integral que intervendrá progresivamente las 18,77 hectáreas de uno de los principales pulmones verdes de la Región Metropolitana para modernizar su infraestructura, ordenar sus espacios y garantizar accesibilidad universal.

El plan se ejecutará en tres etapas e incluso proyecta, a futuro, la demolición del actual edificio de la Dirección de Tránsito municipal para transformar ese terreno en nuevas superficies de áreas verdes abiertas a la comunidad.

¿Qué se hará en la primera etapa del Parque Araucano?

La Fase 1 (Parque del Deporte y la Recreación) abarca 5,51 hectáreas del sector poniente y suroriente del recinto, con una inversión estimada que supera los $3.700 millones. Entre las principales obras contempladas destacan:

abarca 5,51 hectáreas del sector poniente y suroriente del recinto, con una inversión estimada que supera los $3.700 millones. Entre las principales obras contempladas destacan: Zona deportiva : remodelación de carpetas y perímetros de las seis canchas existentes (dos multipropósito, tres de tenis y una de vóleibol playa), además de la construcción de una nueva cancha de vóleibol playa.

: remodelación de carpetas y perímetros de las seis canchas existentes (dos multipropósito, tres de tenis y una de vóleibol playa), además de la construcción de una nueva cancha de vóleibol playa. Nuevos espacios recreativos : habilitación de una nueva pista de patinaje, un anfiteatro , un circuito de parkour para niños, una pérgola con gimnasio al aire libre, zona de calistenia y nuevos juegos infantiles.

: habilitación de una nueva pista de patinaje, , un circuito de parkour para niños, una pérgola con gimnasio al aire libre, zona de calistenia y nuevos juegos infantiles. Áreas verdes, seguridad y conectividad: remodelación del Rosedal, creación de paseos peatonales con pasarela y rampas universales, instalación de cerca de 500 nuevas luminarias, renovación de más de 7.500 m² de áreas verdes con riego tecnificado y la proyección de una nueva laguna (que podría licitarse por separado).

Plazos clave de las obras

Los trabajos de la primera fase ya se encuentran en marcha y cuentan con el siguiente cronograma estimado:

Octubre de 2026 : comenzaron las obras en las canchas deportivas.

: comenzaron las obras en las canchas deportivas. Marzo de 2027 : entrega de las seis canchas remodeladas.

: entrega de las seis canchas remodeladas. Abril de 2027 : comienzo de la construcción del resto del parque correspondiente a la Fase 1.

: comienzo de la construcción del resto del parque correspondiente a la Fase 1. Comienzos de 2028: término proyectado de las obras generales de esta etapa.

Posteriormente, la municipalidad avanzará con la Fase 2 (Parque de la Familia y el Juego, en 6,88 hectáreas del sector oriente) y la Fase 3 (Integración de Centro Parque y Metro, en 6,38 hectáreas), completando así la renovación total del recinto.