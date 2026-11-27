27 nov. 2026 - 09:00 hrs.

En medio de la crisis laboral que enfrenta el país, con un 9,8% de desempleo según las cifras del INE para el trimestre julio-septiembre, encontrar un trabajo resulta cada vez más difícil.

Sin embargo, muchas veces no es solo el puesto lo que complica a los candidatos, sino también las condiciones de la oferta laboral, como el sueldo, las horas o el lugar de trabajo.

Sobre este último punto, desde la pandemia, varios trabajadores desarrollaron una preferencia por tener un trabajo remoto, el que les permite desarrollar sus labores desde la comodidad de su casa para así conciliar de mejor forma su vida privada.

Ofertas laborales para trabajar desde casa

A través de la plataforma Computrabajo.com (pincha aquí) se puede encontrar una serie de trabajos remotos, con sueldo que parte desde el mínimo y que pueden llegar hasta los $4 millones.

Entre las vacantes disponibles se encuentran las siguientes ofertas:

Ejecutivo de call center ( $570.000 ).

). Desarrollador full stack ( $2.500.000 ).

). Data engineer AWS ( $2.400.000 ).

). Ejecutivo de ventas de seguros call center ( $1.100.000 ).

). Geólogo de modelamiento ( $1.500.000 ).

). Ingeniero de control de gestión ( $2.500.000 ).

). Analista de visación de cuentas médicas ( $800.000 ).

). Ingeniero de agente IA ($4.000.000).

Para buscar la oferta que más te interese, el sitio de Computrabajo cuenta con varios filtros, entre los que se encuentran el lugar de trabajo, el sueldo, el tipo de contrato, la experiencia o la fecha de publicación.

1 ¿Quieres trabajar desde casa? Ofrecen sueldos de hasta $4 millones por trabajos remotos 2 Aporte Familiar Permanente: Consulta con tu RUN y fecha de nacimiento si tienes pagos pendientes 3 Subsidio Familiar entrega hasta $45.202 por carga: Revisa quiénes reciben el pago duplicado y los requisitos 4 Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo se abren las nuevas postulaciones para acceder al descuento en las cuentas de luz? 5 PGU: Cómo saber si tienes pagos pendientes por cobrar y qué hacer para recibirlos Lo más visto de Dato útil

Una vez que selecciones una oferta, debes presionar el botón "Postularme" e iniciar sesión o crear un usuario con tu correo electrónico en la plataforma. Allí deberás seguir los pasos que te soliciten, como completar tu CV o cargar algunos documentos.

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