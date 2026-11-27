27 nov. 2026 - 07:00 hrs.

Hoy es el último día para postular al segundo llamado nacional 2026 del Subsidio DS1, convocatoria que incorpora por primera vez al Tramo 4.000, modalidad que permitirá que familias que no sean propietarias puedan comprar una casa o departamento, nuevo o usado, de hasta 4.000 UF.

El valor de las viviendas a las que se puede acceder aumenta hasta 4.500 UF en zonas extremas y territorios insulares. En tanto, en todos los casos, se puede complementar el ahorro con un crédito hipotecario.

De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), tanto las postulaciones en línea como la atención presencial en oficinas OIRS del Serviu (con hora previamente agendada) cerrarán este viernes 27 de noviembre de 2026 a las 16:00 horas.

Requisitos para postular al nuevo Tramo 4.000

Para participar en este tramo del programa habitacional, los solicitantes deben acreditar los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más y presentar una cédula de identidad vigente (en el caso de las personas extranjeras, se exigirá la cédula junto con residencia definitiva).

Contar con un ahorro mínimo de al menos 200 UF depositadas y disponibles en la cuenta de ahorro para la vivienda al 30 de octubre de 2026, sin haber realizado giros desde esa fecha (no se exige antigüedad mínima de 12 meses).

de al menos 200 UF depositadas y disponibles en la cuenta de ahorro para la vivienda al 30 de octubre de 2026, sin haber realizado giros desde esa fecha (no se exige antigüedad mínima de 12 meses). Si el trámite se realiza por internet, el ahorro debe estar guardado en BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank .

. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH); quienes pertenezcan al tramo superior al 90% deberán cumplir además con el límite de renta fijado por la normativa.

Demostrar posibilidad de acceder a un crédito hipotecario para cubrir la diferencia del valor de la propiedad.

Límite de renta para el tramo superior al 90% del RSH

Para las regiones desde Coquimbo hasta Los Lagos, incluyendo la Región Metropolitana, el límite de renta dependerá de la cantidad de los habitantes del hogar:

Un integrante: $2.673.511

Dos integrantes: $3.496.130

Tres integrantes: $3.825.177

Cuatro integrantes o más: $4.154.225

Para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén , Magallanes y la Antártica, así como para las provincias de Chiloé y Palena, y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, el límite de renta según la cantidad de integrantes del grupo familiar es el siguiente:

Un integrante: $3.290.475

Dos integrantes: $4.113.094

Tres integrantes: $4.442.142

Cuatro integrantes o más: $4.771.189

Montos del subsidio según la ubicación de la vivienda

El aporte estatal que entrega el Minvu varía de acuerdo con la zona geográfica en la que se encuentre emplazado el inmueble:

Regiones de Coquimbo hasta Los Lagos : entrega un subsidio de 400 UF para propiedades cuyo valor supere las 2.200 UF y llegue hasta las 4.000 UF.

: entrega un subsidio de para propiedades cuyo valor supere las 2.200 UF y llegue hasta las 4.000 UF. Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama : otorga un aporte de 500 UF para viviendas de más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF.

: otorga un aporte de para viviendas de más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF. Regiones de Aysén y Magallanes (además de las provincias de Chiloé y Palena, y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández): entrega un monto máximo de 550 UF para inmuebles de más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF.

Quienes ya posean un subsidio vigente de los tramos 1, 2 o 3 también pueden solicitar al Serviu su aplicación a esta nueva alternativa, presentando la acreditación de las 200 UF de ahorro y la promesa o contrato de compraventa, mientras que las postulaciones nuevas en línea se realizan directamente en el sitio web del Minvu ingresando con Clave Única.

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