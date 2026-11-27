27 nov. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

El incendio que afectó al gimnasio del Colegio Bicentenario Juan Luis Undurraga Aninat, en la comuna de Quilicura, tendrá consecuencias en la jornada escolar de este viernes 27 de noviembre: la comunidad educativa anunció suspensión de clases como medida preventiva.

La decisión fue comunicada por la Fundación Belén Educa, que informó que la medida busca evaluar el estado de las instalaciones afectadas y resguardar la seguridad de estudiantes, familias y trabajadores.

Colegio de Quilicura suspende clases tras incendio

A través de un comunicado dirigido a la comunidad educativa, la fundación confirmó que se encuentra acompañando al equipo directivo y coordinando las acciones necesarias para enfrentar la emergencia.

"Como medida preventiva, se han suspendido las clases del viernes 27 de noviembre, con el propósito de evaluar el estado del gimnasio siniestrado y resguardar la seguridad de la comunidad educativa", señalaron.

Desde la institución también transmitieron un mensaje de tranquilidad y cercanía a las familias, estudiantes y trabajadores del establecimiento, junto con invitarlos a mantenerse informados mediante los canales oficiales de comunicación.

Cabe recordar que el incendio afectó al gimnasio del recinto educacional, ubicado en calle Las Violetas, en Quilicura. Según los antecedentes entregados durante la emergencia, Bomberos declaró primera alarma de incendio y Carabineros informó posteriormente que el fuego estaba controlado.