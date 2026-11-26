Hasta 7 horas sin luz: Estas son las diez comunas que tendrán cortes este viernes en la RM
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Este viernes 27 de noviembre, vecinos de distintos puntos de la Región Metropolitana deberán tomar precauciones ante nuevos cortes de luz en la capital. Enel programó una serie de trabajos que dejarán sin luz temporalmente a sectores de Santiago.
Las desconexiones no se realizarán de manera simultánea, ya que cada sector tendrá un horario específico para la suspensión del servicio.
En esta oportunidad, las comunas consideradas son Recoleta, Quilicura, La Florida, Providencia, Ñuñoa, Santiago, San Joaquín, San Miguel, Quinta Normal y Maipú.Ir a la siguiente nota
Cortes de luz programados para este viernes 27 de noviembre
Recoleta
Desde las 09:30 y las 15:30 horas:
Quilicura
Desde las 11:00 y las 17:00 horas:
La Florida
Desde las 10:00 y las 12:00 horas:
Providencia
Desde las 11:00 y las 17:00 horas:
Ñuñoa
Desde las 10:30 y las 17:00 horas:
Santiago
Desde las 09:30 y las 15:30 horas:
San Joaquín
Desde las 10:00 y las 17:00 horas:
San Miguel
Desde las 10:00 y las 16:00 horas:
Quinta Normal
Desde las 10:00 y las 12:00 horas:
Maipú
Desde las 10:00 y las 16:00 horas:
Canales informativos de Enel
Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores. Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa.
En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.
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