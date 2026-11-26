26 nov. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 27 de noviembre, vecinos de distintos puntos de la Región Metropolitana deberán tomar precauciones ante nuevos cortes de luz en la capital. Enel programó una serie de trabajos que dejarán sin luz temporalmente a sectores de Santiago.

Las desconexiones no se realizarán de manera simultánea, ya que cada sector tendrá un horario específico para la suspensión del servicio.

En esta oportunidad, las comunas consideradas son Recoleta, Quilicura, La Florida, Providencia, Ñuñoa, Santiago, San Joaquín, San Miguel, Quinta Normal y Maipú.

Cortes de luz programados para este viernes 27 de noviembre

Desde las 09:30 y las 15:30 horas:

ENEL

Desde las 11:00 y las 17:00 horas:

ENEL

La Florida

Desde las 10:00 y las 12:00 horas:

ENEL

Providencia

Desde las 11:00 y las 17:00 horas:

ENEL

Ñuñoa

Desde las 10:30 y las 17:00 horas:

ENEL

Santiago

Desde las 09:30 y las 15:30 horas:

ENEL

Desde las 10:00 y las 17:00 horas:

ENEL

Desde las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Desde las 10:00 y las 12:00 horas:

ENEL

Maipú

Desde las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Canales informativos de Enel

Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores. Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa.

En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

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