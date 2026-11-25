25 nov. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de cortes de luz se llevará a cabo este jueves 26 de noviembre en distintos sectores de la Región Metropolitana. Los trabajos afectarán a vecinos de nueve comunas de Santiago, aunque no todos enfrentarán cortes durante el mismo horario.

Las labores consideran desconexiones temporales por trabajos de mantenimiento, renovación de infraestructura y conexión de nuevos clientes, según informó Enel.

El aviso contempla a Las Condes, Providencia, Recoleta, Santiago, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, Pudahuel y Lampa. Las interrupciones tendrán distintas duraciones dependiendo del sector intervenido.

Cortes de luz programados para este miércoles 25 de noviembre

Desde las 11:30 y las 12:30 horas:

ENEL

Desde las 14:30 y las 15:30 horas:

ENEL

Desde las 16:30 y las 17:30 horas:

ENEL

Desde las 16:30 y las 17:30 horas:

ENEL

Desde las 09:00 y las 10:00 horas:

ENEL

Santiago Centro

Desde las 14:30 y las 15:30 horas:

ENEL

Desde las 09:30 y las 10:30 horas:

ENEL

Desde las 09:30 y las 10:30 horas:

ENEL

Desde las 11:30 y las 12:30 horas:

ENEL

Desde las 14:30 y las 15:30 horas:

ENEL

La Granja

Desde las 10:00 y las 17:00 horas:

ENEL

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 10:30 y las 13:30 horas:

ENEL

Desde las 10:00 y las 14:00 horas:

ENEL

Pudahuel

Desde las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Lampa

Desde las 09:30 y las 15:30 horas:

ENEL

Desde las 10:00 y las 14:00 horas:

ENEL

Canales informativos de Enel

Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores. Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa.

En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

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