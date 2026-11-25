Atención si vives en Santiago: Revisa dónde habrá cortes de luz este jueves 26 de noviembre
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Una serie de cortes de luz se llevará a cabo este jueves 26 de noviembre en distintos sectores de la Región Metropolitana. Los trabajos afectarán a vecinos de nueve comunas de Santiago, aunque no todos enfrentarán cortes durante el mismo horario.
Las labores consideran desconexiones temporales por trabajos de mantenimiento, renovación de infraestructura y conexión de nuevos clientes, según informó Enel.
El aviso contempla a Las Condes, Providencia, Recoleta, Santiago, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, Pudahuel y Lampa. Las interrupciones tendrán distintas duraciones dependiendo del sector intervenido.Ir a la siguiente nota
Cortes de luz programados para este miércoles 25 de noviembre
Las Condes
Desde las 11:30 y las 12:30 horas:
Desde las 14:30 y las 15:30 horas:
Desde las 16:30 y las 17:30 horas:
Providencia
Desde las 16:30 y las 17:30 horas:
Recoleta
Desde las 09:00 y las 10:00 horas:
Santiago Centro
Desde las 14:30 y las 15:30 horas:
Desde las 09:30 y las 10:30 horas:
Desde las 09:30 y las 10:30 horas:
Desde las 11:30 y las 12:30 horas:
Desde las 14:30 y las 15:30 horas:
La Granja
Desde las 10:00 y las 17:00 horas:
Pedro Aguirre Cerda
Desde las 10:30 y las 13:30 horas:
Cerro Navia
Desde las 10:00 y las 14:00 horas:
Pudahuel
Desde las 10:00 y las 16:00 horas:
Lampa
Desde las 09:30 y las 15:30 horas:
Desde las 10:00 y las 14:00 horas:
Canales informativos de Enel
Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores. Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa.
En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.
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