24 nov. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de nueve comunas de la Región Metropolitana deberán prepararse para interrupciones del suministro eléctrico durante este miércoles 25 de noviembre. Los cortes se realizarán en distintos sectores de la capital y tendrán horarios diferenciados.

De acuerdo con la compañía, las intervenciones consideran labores de mantenimiento, mejoras en la infraestructura eléctrica y conexión de nuevos clientes, con el propósito de mejorar la calidad del servicio.

Las comunas contempladas en el aviso son Lo Barnechea, Las Condes, La Florida, Santiago Centro, San Joaquín, La Granja, Lo Prado, Pudahuel y Colina.

Cortes de luz programados para este miércoles 25 de noviembre

Lo Barnechea

Desde las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Desde las 14:00 y las 15:00 horas:

ENEL

Desde las 16:00 y las 17:00 horas:

ENEL

La Florida

Desde las 10:00 y las 15:00 horas:

ENEL

Santiago Centro

Desde las 09:00 y las 10:00 horas:

Desde las 12:00 y las 13:00 horas:

Desde las 10:00 y las 15:00 horas:

ENEL

La Granja

Desde las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Lo Prado

Desde las 10:30 y las 16:30 horas:

ENEL

Pudahuel

Desde las 09:30 y las 15:30 horas:

ENEL

Colina

Desde las 09:30 y las 16:30 horas:

ENEL

Canales informativos de Enel

Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores. Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa.

En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

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