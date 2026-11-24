24 nov. 2026 - 22:42 hrs.

Una importante noticia para Chile se conoció durante la gran final de Miss Universo 2026: Dominga López consiguió avanzar a la etapa de semifinales del certamen de belleza más importante del mundo, clasificada en el top 30 del certámen.

La representante nacional logró superar el primer corte de la competencia, manteniéndose entre las candidatas que continúan en carrera por la corona, en una jornada que se desarrolla este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.

La clasificación marca un nuevo paso para la chilena, quien busca convertirse en la segunda representante de nuestro país en obtener el título de Miss Universo.

Así comenzó la gran final de Miss Universo 2026

La jornada comenzó cerca de las 22:00 horas, cuando todas las candidatas subieron al escenario para protagonizar un desfile grupal al ritmo de la canción "Somos fuerza, somos voz".

Entre ellas estuvo Dominga López, quien participó del espectáculo de apertura junto a las demás representantes.

Tras esta primera presentación, la competencia continuó con la selección de las semifinalistas, instancia que tuvo a Chile entre los países que siguen en competencia.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 se transmite a través de la pantalla abierta de Mega y mediante la plataforma Mega Go. Además, los espectadores pueden seguir el react a través de Mega.cl, junto a Poli Flores, Lady Ganga y Geraldine González.

La transmisión televisiva está a cargo de Julio César Rodríguez, acompañado por un panel de expertos integrado por Edgardo Navarro, Carolina de Moras y Scarlette Hermosilla.

Por su parte, Mega 2 transmite la jornada con interpretación en lengua de señas, gracias a una colaboración con el Instituto de la Sordera.

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