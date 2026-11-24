24 nov. 2026 - 22:39 hrs.

¿Qué pasó?

Una decena de personas permanece como rehén en un supermercado de Cartagena, Colombia, donde delincuentes armados mantienen un operativo de toma de rehenes desde la mañana del martes.

Los atacantes llegaron al establecimiento Éxito luego de intentar robar un vehículo blindado que transportaba objetos de valor. Según las autoridades, inicialmente tomaron como rehenes a unas 30 personas.

A las 19:00 horas locales, la policía informó a AFP que diez personas habían sido liberadas, entre ellas nueve mujeres de edad avanzada. El recinto permanece rodeado por efectivos policiales y fuerzas especiales, que incluso cortaron el suministro eléctrico.

Despliegue policial y exigencias de los atacantes

Durante la noche se reforzó el operativo con personal de infantería de marina y del Ejército. Además, francotiradores tomaron posiciones en los tejados cercanos al supermercado.

Según medios locales, los delincuentes exigirían casi 2 millones de dólares, dos vehículos blindados y un salvoconducto para trasladarse hasta Barranquilla. AFP indicó que no pudo verificar esos reportes de manera independiente.

El recién elegido presidente de derecha, Abelardo De la Espriella, viajará a Cartagena para asumir el mando de la operación.

"Esto va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos", dijo en una rueda de prensa.

El mandatario descartó que grupos terroristas estén detrás del hecho y sostuvo que los responsables quedaron sin escapatoria tras el intento de robo.

Colombia enfrenta una nueva ola de violencia

La toma de rehenes coincide con el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC.

Tras el desarme de la guerrilla, otros grupos rebeldes y organizaciones criminales han protagonizado atentados, secuestros y asesinatos.

De hecho, durante la noche del lunes, un coche bomba explotó en Villavicencio, dejando 25 heridos y graves daños en la sede del gobierno regional y sus alrededores.

"Estamos vivos de milagro", dijo a AFP Johan Pérez, propietario de un almacén de sombreros que quedó destruido.