24 nov. 2026 - 03:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un coche bomba detonó durante la noche del lunes frente a la Gobernación del departamento del Meta, en la ciudad colombiana de Villavicencio. La explosión provocó graves daños en el edificio y sus alrededores, mientras que medios locales reportaron cerca de 20 personas heridas, a la espera de un balance oficial.

El atentado ocurrió pasadas las 21:00 horas locales (02:00 GMT) y dejó un enorme cráter en el lugar. Según informó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, el ataque iba dirigido contra la sede del gobierno regional y no dejó víctimas fatales.

Presidente de Colombia advirtió que el atentado no quedará impune

Tras la explosión, el centro de Villavicencio quedó sin suministro eléctrico. En las calles se registraron escenas de caos, con personas corriendo, fachadas dañadas, escombros, vidrios rotos y vehículos destrozados.

A través de su cuenta de X, el mandatario condenó el ataque y lanzó una advertencia a sus responsables: "A los narcoterroristas responsables les advierto (...) juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune".

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también se refirió a lo ocurrido. "Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes", escribió en la misma red social.

Ataque ocurrió a diez años del acuerdo de paz con las FARC

La explosión se produjo en la víspera del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que permitió que la entonces guerrilla más poderosa del continente depusiera las armas.

En la zona afectada opera una disidencia de esa organización que rechazó el pacto. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el atentado.

Horas antes de la explosión, el presidente De la Espriella había criticado duramente el costo del acuerdo, al que calificó de "bodrio" y "falsa paz". "La paz se mide en resultados, no en discursos ni burocracia", escribió en X.

Colombia registra dos atentados en menos de 24 horas

El ataque en Villavicencio fue el segundo atentado registrado en Colombia en menos de un día. Más temprano, una ofensiva con drones en la ciudad fronteriza de Cúcuta dejó tres personas heridas, entre ellas un menor de edad.

Además, más de 80 viviendas resultaron dañadas por las explosiones, según informó la gobernación regional.

La utilización de drones cargados con explosivos también ha sido motivo de preocupación en el país. Entre enero y noviembre de este año se contabilizaron 358 ataques de este tipo, utilizados habitualmente por organizaciones criminales contra integrantes de la fuerza pública y civiles, según un documento del Ministerio de Defensa al que accedió la AFP.