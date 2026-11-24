24 nov. 2026 - 02:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una llamativa revelación sobre el fallecido papa Francisco salió a la luz tras la publicación de extractos de su diario personal.

En sus escritos, el pontífice aseguró haber sentido la presencia del diablo en Roma después de regresar de un viaje a Chile, e incluso afirmó haber escuchado su voz.

El episodio forma parte de "El diario espiritual del papa Francisco", un libro presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, que reúne reflexiones escritas por Jorge Bergoglio entre 1992 y 2024.

Entre los pasajes más llamativos, Francisco relató tres ocasiones en las que aseguró haber tenido encuentros con el demonio y estar convencido de que se encontraba físicamente presente. Una de ellas ocurrió en Roma, después de un viaje a nuestro país.

El episodio que Francisco vinculó con su regreso de Chile

Según los extractos publicados, el papa recordó que, tras regresar a Roma de un viaje a Chile, participó en una reunión durante la cual aseguró haber visto al diablo y escuchado su voz triunfante.

En una anotación fechada el 24 de enero de 2021, Francisco escribió que el demonio "merodeaba descaradamente". También señaló que Dios le había dado la oportunidad de liberarse de esos encuentros.

El diario recoge otros dos episodios que el pontífice describió como encuentros físicos con el demonio. En el primero, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, aseguró haberlo visto desde la ventanilla de un automóvil.

"Lo vi por la ventanilla del auto. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores", escribió.

La segunda experiencia habría ocurrido en una capilla carmelita, donde afirmó que el diablo lo miró con ojos ardientes.

"No olvidaré aquella mirada, más intensa que la anterior. Eran como destellos de fuego", detalló.

Afirmó haber visto las "puertas del infierno"

Otra de las revelaciones incluidas en el cuaderno está fechada el 7 de junio de 2018. En esa ocasión, Francisco relató que, mientras se preparaba para dormir, vio lo que describió como las "puertas del infierno".

Según su propio relato, logró defenderse utilizando un rosario como arma.

Más allá de las experiencias que describió como encuentros con el demonio, el diario también expone preocupaciones personales, arrepentimientos y cuestionamientos sobre su propio comportamiento.

En varias páginas, Francisco reconoció sentimientos ocasionales de "desdén, envidia y orgullo". También recordó una situación en la que ignoró a un hombre ebrio que le habló en la calle, porque, según escribió, "quería caminar tranquilo".

El pontífice también manifestó preocupación por la brevedad de su paso por la Tierra y reflexionó frecuentemente sobre el envejecimiento.

El libro contiene 86 páginas redactadas antes de su elección como papa, en 2013, y otras 55 escritas posteriormente.

Uno de los pasajes más breves y conmovedores está fechado el 21 de julio de 2013 y recuerda precisamente ese momento: "El 13 de marzo me eligieron papa".

¿Cómo se conoció el contenido del diario?

La publicación de estos extractos fue impulsada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, cercano colaborador de Francisco y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano.

Según explicó, el propio pontífice le había pedido ayudar a dar a conocer las reflexiones contenidas en un cuaderno de tapas de plástico negro, donde escribió durante más de tres décadas.

Tras la muerte de Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025, a los 88 años, Fernández manifestó a su sucesor, León XIV, su preocupación de que el material terminara "olvidado en algún depósito". Finalmente, obtuvo autorización para publicar algunos de sus pasajes.