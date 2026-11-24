24 nov. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento policial terminó con un hombre detenido en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana, luego de que fuera acusado de amenazar de muerte a funcionarios de un Centro Ambulatorio de Salud Mental y Psiquiatría (COSAM).

El hecho ocurrió cerca de las 13:45 horas del lunes, cuando personal policial recibió una denuncia que alertaba sobre la presencia de un individuo agresivo al interior del recinto de salud, quien presuntamente intimidaba a los trabajadores con un arma.

Ocultó una pistola al advertir la presencia de Carabineros

Al llegar al COSAM de Pudahuel, los funcionarios policiales fiscalizaron al sujeto. Durante la revisión, encontraron un cuchillo tipo cocinero al interior de su mochila.

Además, el hombre portaba una pistola a la altura de la cintura, la que intentó ocultar en una ventana al advertir la presencia de Carabineros.

Ambas armas fueron incautadas. En tanto, la pistola será sometida a peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR).

Las amenazas contra los funcionarios del COSAM

En el lugar, personal policial entrevistó a las víctimas, quienes corresponden a los dos subdirectores del centro de salud.

Según señalaron, el detenido los habría amenazado de muerte y manifestado que mataría a todas las personas que se encontraban al interior del recinto.

El hombre fue detenido por los delitos de amenazas de muerte, porte de arma prohibida y porte de arma blanca.

El imputado es un hombre chileno de 26 años, quien registra antecedentes anteriores y mantiene una medida cautelar de firma mensual por el delito de receptación.

Tras el procedimiento, fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención durante la jornada de este martes.