23 nov. 2026 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

Ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán interrupciones del suministro eléctrico durante este martes 24 de noviembre, debido a una serie de trabajos programados por Enel Distribución. En algunos sectores, los cortes de luz podrían extenderse por hasta siete horas.

La compañía explicó que las suspensiones responden a labores de mantenimiento, mejoras en la red eléctrica y conexión de nuevos clientes, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Las comunas que tendrán cortes programados son Recoleta, Las Condes, Peñalolén, Santiago, Lo Espejo, Estación Central, Pudahuel y Maipú.

Cortes de luz programados para este lunes 23 de noviembre

Desde las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Desde las 14:30 y las 15:30 horas:

ENEL

Desde las 11:30 a las 12:30 horas en el sector de Rodrigo de Triana y desde las 9:30 a las 10:30 horas en el sector de Vasco de Gama:

ENEL

Peñalolén

Desde las 10:00 y las 17:00 horas:

ENEL

Santiago Centro

Desde las 10:30 y las 13:30 horas:

Lo Espejo

Desde las 09:30 y las 15:30 horas:

ENEL

Estación Central

Desde las 10:00 a las 11:30 horas en el sector superior y desde las 10:00 a las 16:00 horas en el sector inferior:

ENEL

Pudahuel

Desde las 10:30 y las 16:30 horas:

ENEL

Maipú

Desde las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Canales informativos de Enel

Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores. Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa.

En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

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