Ocho comunas de Santiago tendrán cortes de luz este martes: Revisa los horarios y sectores afectados
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán interrupciones del suministro eléctrico durante este martes 24 de noviembre, debido a una serie de trabajos programados por Enel Distribución. En algunos sectores, los cortes de luz podrían extenderse por hasta siete horas.
La compañía explicó que las suspensiones responden a labores de mantenimiento, mejoras en la red eléctrica y conexión de nuevos clientes, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.
Las comunas que tendrán cortes programados son Recoleta, Las Condes, Peñalolén, Santiago, Lo Espejo, Estación Central, Pudahuel y Maipú.Ir a la siguiente nota
Cortes de luz programados para este lunes 23 de noviembre
Recoleta
Desde las 10:00 y las 16:00 horas:
Desde las 14:30 y las 15:30 horas:
Las Condes
Desde las 11:30 a las 12:30 horas en el sector de Rodrigo de Triana y desde las 9:30 a las 10:30 horas en el sector de Vasco de Gama:
Peñalolén
Desde las 10:00 y las 17:00 horas:
Santiago Centro
Desde las 10:30 y las 13:30 horas:
Lo Espejo
Desde las 09:30 y las 15:30 horas:
Estación Central
Desde las 10:00 a las 11:30 horas en el sector superior y desde las 10:00 a las 16:00 horas en el sector inferior:
Pudahuel
Desde las 10:30 y las 16:30 horas:
Maipú
Desde las 10:00 y las 16:00 horas:
Canales informativos de Enel
Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores. Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa.
En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.
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