23 nov. 2026 - 23:10 hrs.

¿Qué pasó?

La venta de carne de paloma comenzó a llamar la atención en distintos comercios de la provincia de Misiones, en Argentina, donde algunos locales incorporaron pichones de esta ave a sus vitrinas como una alternativa a las carnes tradicionales.

Se trata de una oferta poco habitual en el comercio de alimentos, que quedó expuesta durante un móvil de Crónica TV, según recogió el medio trasandino Diario Crónica.

Un equipo periodístico recorrió una carnicería de la zona y encontró bandejas con pichones de paloma faenados, listos para cocinar y comercializados junto a otros productos cárnicos.

El hallazgo se produjo en medio de un escenario económico complejo para los argentinos, marcado por advertencias de distintos analistas sobre una posible recesión técnica y una retracción del consumo. En ese contexto, el menor poder adquisitivo ha impulsado a algunos comerciantes a ofrecer alternativas menos convencionales frente al elevado precio de la carne vacuna y de ave.

Una carne poco habitual en las góndolas

Durante la transmisión, el periodista explicó que comenzó a notar anuncios de "venta de pichón" en carteles instalados en la vía pública y distintos comercios como Frontera, El Soberbio y 25 de Mayo.

En un principio, pensó que se trataba de ejemplares jóvenes destinados a la cría doméstica. Sin embargo, al ingresar a los locales descubrió que eran piezas faenadas y preparadas para su consumo.

El medio Crónica reconoció que, aunque el consumo de esta ave puede darse de manera aislada en algunos sectores rurales, le llamó especialmente la atención encontrarla exhibida y promocionada abiertamente en un establecimiento comercial urbano.

¿Cuánto cuestan los pichones de paloma?

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el recorrido fue el precio del producto. Frente a las cámaras, el periodista mostró un cartel que ofrecía dos pichones por $4.999 pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente $3.200 pesos chilenos.

Las bandejas estaban ubicadas en la misma heladera exhibidora que otros productos cárnicos, entre ellos distintos cortes de cerdo y carne de pavo, que también aparecen como alternativas a la carne vacuna.

Diario Crónica

Al comparar las piezas con otras aves de consumo habitual, como el pollo, el periodista destacó que los pichones presentan diferencias visibles en su aspecto, particularmente por su pigmentación: su carne tiene una tonalidad considerablemente más oscura y rojiza.