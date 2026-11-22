22 nov. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Con 27 kilómetros de extensión y una profundidad máxima de 392 metros bajo el nivel del mar, el E39 Rogfast promete convertirse en el túnel carretero submarino más largo y profundo del mundo.

La megaobra se construye en la costa oeste de Noruega y busca establecer una conexión vial sin transbordadores en la carretera E39, que une Kristiansand y Trondheim a lo largo de unos 1.094 kilómetros. Actualmente, ese recorrido requiere tomar nueve ferris y puede extenderse por cerca de 21 horas.

Sus obras comenzaron en 2021 y el proyecto contempla una inversión aproximada de 2.500 millones de pesos.

Con la puesta en marcha de Rogfast, el trayecto entre Bergen y Stavanger, la segunda y cuarta ciudades más grandes del país, respectivamente, podría reducirse a aproximadamente 40 minutos. Además, se estima que el túnel tendrá un tránsito promedio de 13.000 vehículos diarios, según CNN Travel.

¿Cómo será el túnel?

La infraestructura contará con dos tubos y cuatro pistas para la circulación de vehículos. Uno de sus elementos más llamativos será una doble rotonda subterránea, ubicada a unos 260 metros bajo el nivel del mar, que permitirá conectar con otro túnel hacia la isla de Kvitsøy.

Norconsult

Por sus características y profundidad, el proyecto contempla medidas de seguridad para enfrentar eventuales emergencias, como pasos de evacuación cada 250 metros, que permitirán a los conductores abandonar sus vehículos y evacuar a pie en caso de un accidente o incendio. A esto se sumará un sistema de ventilación compuesto por 245 ventiladores de chorro y torres de ventilación.

La apertura de Rogfast está proyectada para 2033 y permitirá mejorar la conectividad en la costa oeste del país, además de reducir los tiempos de traslado entre importantes ciudades.