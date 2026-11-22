22 nov. 2026 - 16:23 hrs.

Preocupación causó entre sus fanáticos el estado de salud del cantante español Raphael, luego de que tuviera que cancelar a último minuto el concierto que ofrecería en el Coliseum de La Coruña, en Galicia, como parte de su gira “Raphaelísimo”. El intérprete, de 83 años, fue trasladado a un recinto asistencial tras presentar problemas de salud.

Según informó La Voz de Galicia, cerca de ocho mil personas esperaban al artista cuando, a pocos minutos del inicio del espectáculo, se comunicó por altoparlantes que la presentación no podría realizarse debido a una “indisposición del artista”.

Desde la productora señalaron al medio que el cantante “se encontraba algo nervioso e inquieto”. Sin embargo, precisaron que, considerando su trayectoria, salir a dar un concierto en pocos minutos no era algo que explicara esas emociones.

De acuerdo con antecedentes publicados por medios españoles, Raphael presentó taquicardias y una subida de presión arterial, por lo que recibió atención médica y fue trasladado al hospital Quirón de La Coruña.

Horas más tarde, el propio cantante se refirió a lo ocurrido y comunicó que había recibido el alta médica tras pasar la noche en observación. “Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor”, escribió.

En el mismo mensaje, Raphael lamentó no haber podido presentarse ante el público y explicó que su estado de salud no le permitía subir al escenario en las condiciones que sus seguidores merecían. Además, agradeció los mensajes de cariño y preocupación, y aseguró que se encuentra bien.

Por su parte, la productora informó que realizará la devolución íntegra del dinero de las entradas durante los próximos días.