20 nov. 2026 - 16:02 hrs.

Leonardo DiCaprio enamoró a todo el mundo el año 1997 al interpretar al apasionado Jack Dawson de Titanic, película que se mantuvo como la más taquillera del mundo hasta el año 2009.

Sin duda, el film dirigido por James Cameron significó su despegue definitivo en Hollywood, en donde ha cultivado una exitosa carrera que también ha puesto su vida privada en el foco de los medios.

En más de una ocasión, la prensa del corazón ha reportado acerca de sus romances, muchos de estos con supermodelos que son varios años más jóvenes que él.

El polémico cumpleaños de Leonardo DiCaprio

Dicha situación volvió a llamar la atención en su reciente fiesta de cumpleaños, en la cual DiCaprio celebró sus 52 años acompañado de varios empresarios, estrellas de Hollywood y un minibus lleno de mujeres.

Entre los invitados que llegaron a la residencia de Beverly Hills, en Los Ángeles, se encontraban figuras como Al Pacino, Orlando Bloom, Edward Norton, Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez, entre otros.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la prensa de farándula estadounidense fue el minibus desde el que bajaron nueve mujeres jóvenes con vestidos cortos.

Al comentar esta situación en el matinal Mucho Gusto, Karen Doggenweiler recordó la vida amorosa de DiCaprio, recordando que "a él le gustan harto las jovencitas".

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De acuerdo a la periodista internacional de Meganoticias, Marianne Schmidt, la situación generó polémica debido a que estas mujeres solas llegaron a una fiesta en donde había varios hombres poderosos.

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