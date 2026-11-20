Dominga López lo hizo otra vez: Deslumbró con outfit inspirado en la cultura mapuche que sacó aplausos
- Por Paula Moreno
La representante chilena en Miss Universo 2026, Dominga López, volvió a llamar la atención durante su preparación para el certamen internacional.
Esta vez, la modelo lució un llamativo vestuario en tonos rosados, acompañado de un elaborado tocado y accesorios que, según explicó, hacen referencia a elementos de la cultura mapuche.
A través de sus redes sociales, la candidata compartió una fotografía del atuendo y reveló que buscó unir el diseño puertorriqueño con sus raíces chilenas, en una propuesta que no pasó inadvertida por sus seguidores.Ir a la siguiente nota
El significado del look de Dominga López en Miss Universo
El vestuario fue diseñado por la puertorriqueña Stella Nolasco y destaca por sus aplicaciones, transparencias, bordados y detalles en tonos magenta. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención fue el tocado que acompañó el conjunto, junto con los grandes aros y adornos que caen a ambos lados de su rostro.
La propia Dominga López explicó el concepto detrás de esta elección en una publicación de Instagram, donde destacó la conexión que encontró entre el accesorio y la cultura indígena de nuestro país.
"Cuando vi la pieza de cabeza, me recordó muchísimo a un set de keltatuwe y chaway mapuche, así que nos pareció el look perfecto para unir el diseño puertorriqueño y la cultura indígena de Chile", escribió.
De esta manera, la representante nacional quiso incorporar una referencia a la cultura mapuche a través de una propuesta de diseño internacional, destacando el vínculo entre ambas identidades.
La publicación se suma a los distintos looks que Dominga López ha mostrado durante su preparación en Puerto Rico, donde continúa representando a Chile en una de las competencias de belleza más importantes del mundo.
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