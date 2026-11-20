20 nov. 2026 - 14:06 hrs.

La representante chilena en Miss Universo 2026, Dominga López, volvió a llamar la atención durante su preparación para el certamen internacional.

Esta vez, la modelo lució un llamativo vestuario en tonos rosados, acompañado de un elaborado tocado y accesorios que, según explicó, hacen referencia a elementos de la cultura mapuche.

A través de sus redes sociales, la candidata compartió una fotografía del atuendo y reveló que buscó unir el diseño puertorriqueño con sus raíces chilenas, en una propuesta que no pasó inadvertida por sus seguidores.

El significado del look de Dominga López en Miss Universo

El vestuario fue diseñado por la puertorriqueña Stella Nolasco y destaca por sus aplicaciones, transparencias, bordados y detalles en tonos magenta. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención fue el tocado que acompañó el conjunto, junto con los grandes aros y adornos que caen a ambos lados de su rostro.

La propia Dominga López explicó el concepto detrás de esta elección en una publicación de Instagram, donde destacó la conexión que encontró entre el accesorio y la cultura indígena de nuestro país.

"Cuando vi la pieza de cabeza, me recordó muchísimo a un set de keltatuwe y chaway mapuche, así que nos pareció el look perfecto para unir el diseño puertorriqueño y la cultura indígena de Chile", escribió.

De esta manera, la representante nacional quiso incorporar una referencia a la cultura mapuche a través de una propuesta de diseño internacional, destacando el vínculo entre ambas identidades.

La publicación se suma a los distintos looks que Dominga López ha mostrado durante su preparación en Puerto Rico, donde continúa representando a Chile en una de las competencias de belleza más importantes del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dominga López (@domin6a)

Todo sobre Miss Universo