18 nov. 2026 - 14:15 hrs.

Dominga López continúa sumando apariciones en Miss Universo 2026 y esta vez fue protagonista de una nueva presentación sobre la pasarela del certamen internacional.

La representante chilena participó en el denominado Runway to the Universe, un desfile realizado en Puerto Rico, donde llamó la atención al lucir su look y llevar con orgullo la banda de Chile.

A través de redes sociales se compartieron imágenes de su participación, que rápidamente generaron reacciones entre los seguidores del concurso de belleza, quienes destacaron la presencia de la candidata nacional.

La participación de Dominga forma parte de las distintas actividades que deben cumplir las representantes de los países participantes antes de la gran final de Miss Universo 2026.

¿Cómo votar por Dominga López en Miss Universo 2026?

Los seguidores de la representante chilena pueden apoyarla mediante la votación habilitada por la organización del certamen.

Para hacerlo, deben utilizar la aplicación oficial MU Fan y seguir estos pasos:

Descargar la aplicación MU Fan en el teléfono.

Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienen un usuario.

o iniciar sesión si ya tienen un usuario. Ingresar a la sección "Miss Universe 2026 Fan Vote".

Buscar a Dominga López, representante de Chile.

Seleccionar su perfil y emitir el voto gratuito disponible.

La plataforma también contempla la posibilidad de adquirir paquetes de votos adicionales mediante pagos dentro de la aplicación. Sin embargo, esta alternativa es opcional y los usuarios cuentan con una opción gratuita para apoyar a la candidata nacional.

¿Cuándo son las preliminares y la final de Miss Universo 2026?

La competencia continúa en Puerto Rico y ya tiene fechas definidas para sus próximas jornadas. Las preliminares de Miss Universo 2026 se realizarán este domingo 22 de noviembre, instancia que podrá seguirse a través del canal de YouTube de Mega Oficial.

Además, las últimas novedades sobre la participación de Dominga López y el desarrollo del concurso estarán disponibles en las plataformas digitales de Mega.

En tanto, la gran final del certamen se llevará a cabo el martes 24 de noviembre, y podrá disfrutarse en exclusiva a través de las pantallas de Mega.

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