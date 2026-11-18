18 nov. 2026 - 13:10 hrs.

Un importante logro personal compartió Katteyes con sus seguidores en redes sociales. La cantante chilena sorprendió al mostrar la millonaria adquisición que consiguió después de un año que calificó como lleno de bendiciones.

A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó una serie de imágenes de su nueva camioneta, generando una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes no tardaron en felicitarla por cumplir uno de sus grandes anhelos.

Se trata de una Mercedes-Benz Clase G, también conocida como G-Wagon, una reconocida SUV todoterreno de lujo que destaca por su diseño y características.

"Después de un año lleno de bendiciones, finalmente el carro de mis sueños", escribió la influencer junto a las fotografías de su nueva adquisición.

La reacción de los seguidores de Katteyes

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente acumuló miles de interacciones. De hecho, el registro superó los 416 mil 'me gusta' en Instagram y recibió cientos de comentarios de seguidores que celebraron este nuevo paso en la vida de la cantante.

Entre los mensajes que recibió destacaron algunos que hicieron referencia al esfuerzo que habría detrás de este logro y a la felicidad de verla cumplir uno de sus sueños.

"Otra meta cumplida, felicidades leona", escribió una usuaria.

"Tanto que lo soñaste, orgullosa de ti, amo ser testigo de tu esfuerzo por lograr tus sueños", comentó otra seguidora.

De esta manera, Katteyes compartió con sus seguidores un nuevo logro personal, convirtiendo la presentación de su camioneta soñada en uno de los registros que llamó la atención de su comunidad en redes sociales.