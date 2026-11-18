18 nov. 2026 - 12:58 hrs.

La llegada de Eloísa ya comenzó a generar entusiasmo en la familia del expresidente Gabriel Boric. Y uno de los primeros en levantar la mano para asumir un rol especial fue su propio hermano, Tomás Boric.

Todo ocurrió en Instagram, luego de que el exmandatario confirmara que será padre por segunda vez junto a su pareja, Paula Carrasco, y revelara el nombre de la bebé que viene en camino.

"Bienvenida al viaje, Eloísa"

Con una tierna dedicatoria, Boric presentó públicamente a su futura hija: "Bienvenida al viaje, Eloísa", escribió al inicio de su publicación.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía familiar en la que aparecen el exjefe de Estado, Carrasco, su hija Violeta y el hijo que la basquetbolista tuvo en una relación anterior.

"Estamos felices y ansiosos por presentarte al mundo que es y el que queremos que sea. Que vengan todas las preguntas, sonrisas y aventuras", continuó el escrito del exgobernante.

Para cerrar la publicación, Gabriel Boric les dedicó unas palabras a sus simpatizantes, agradeciendo sus buenos deseos: "Gracias a todos por su cariño, nos llena de amor".

"Eloísa me merece como padrino"

Pero entre los numerosos comentarios de felicitaciones hubo uno que llamó especialmente la atención. Tomás Boric aprovechó la ocasión para proponer su candidatura a padrino.

"Eloísa me merece como padrino, digo yo", comentó, sumando una cuota de humor a la celebración familiar.

La ocurrencia no pasó inadvertida entre quienes siguen al expresidente, sumando más de dos mil likes a los pocos minutos de haber publicado el mensaje.

Todo sobre Gabriel Boric