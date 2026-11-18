18 nov. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric se incorporó como comisionado a Icrict (Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, por sus siglas en inglés), que reúne a economistas, juristas y responsables políticos de todo el mundo para reformar el sistema tributario internacional. La ONG es conocida por impulsar impuestos a los "súper ricos".

"La desigualdad extrema no es una ley de la naturaleza, es el resultado de decisiones políticas y tiene graves consecuencias para la democracia. Me sumo a Icrict con el objetivo de trabajar en conjunto para fortalecer la capacidad de los estados y cumplir lo que la ciudadanía legítimamente demanda, que no es más que el valor de trabajo se distribuya equitativamente entre los trabajadores", indicó el exmandatario.

La bienvenida del premio Nobel Joseph Stiglitz

En tanto, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y copresidente de Icrict, dio una "cálida bienvenida a Boric". "Hacer que nuestro sistema tributario sea justo, lo que incluye asegurar que los más ricos paguen lo que les corresponde, no es solo un desafío técnico: exige voluntad política de los líderes para actuar", señaló Stiglitz.

"La concentración extrema de la riqueza erosiona la cohesión social y pone en peligro la democracia, pero muchos multimillonarios han evitado pagar los impuestos que les corresponden. Por eso, quienes diseñan las políticas públicas y los líderes políticos deben trabajar juntos para asegurarse de que lo hagan", añadió.

A su vez, Jayati Ghosh, copresidenta de Icrict, manifestó que "es una alegría dar la bienvenida a Gabriel Boric. Él trae la convicción de quien enfrentó la desigualdad desde el gobierno. Decidió participar en el diseño de las reglas tributarias globales en lugar de aceptar pasivamente una arquitectura centenaria que favorece a los privilegiados. Gravar a los superricos no es una idea radical: es lo mínimo que una democracia le debe a su ciudadanía".