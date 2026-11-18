18 nov. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

El futuro de Jensen Huang en Nvidia podría dar un nuevo giro. El fundador de la compañía manifestó que estaría dispuesto a regresar como director ejecutivo, siempre que el directorio considere que es la mejor decisión.

La declaración llega después de su salida de la empresa, que fundó hace más de tres décadas, en medio del escándalo por su relación extramarital con una supuesta espía china.

"Me sentiría muy honrado de volver como CEO"

Según contó Huang, desde entonces ha recibido numerosas solicitudes para que vuelva a ponerse al frente: "Desde mi partida, he recibido una oleada de llamados de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes de Nvidia".

“Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa (…), me sentiría honrado de atender estos llamados y volver como CEO", afirmó, según consignó CNN Chile.

Huang también reconoció que cometió errores durante su gestión: "No estuve a la altura de los estándares que se esperan de todos en Nvidia y cometí graves errores en mi vida personal. Le generé problemas al directorio, algo que lamento profundamente".

Su eventual retorno cuenta con respaldo de trabajadores e inversionistas. Una petición en línea reunió cerca de 190 mil firmas, entre ellas las del empresario Elon Musk y miles de empleados de Nvidia.

Escándalo con supuesta espía china

La salida de Huang se produjo luego de que The New York Times revelara que mantenía una relación con Alice Huang, también conocida como Huang Le, una empresaria que, según agencias de inteligencia de Estados Unidos, recopilaba información para China.

El 8 de noviembre, el fundador de Nvidia reconoció públicamente la infidelidad en una nota a los empleados, y el directorio abrió una investigación independiente.

El directorio afirmó entonces que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos comerciales ni la seguridad nacional de Estados Unidos.

El 12 de noviembre, Huang renunció como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio de Nvidia, tras nuevas revelaciones sobre una segunda relación con una ejecutiva de la compañía.

El futuro de Nvidia

La directora de finanzas, Colette Kress, asumió como CEO interina, y Harvey C. Jones fue nombrado el primer presidente del directorio en la historia de la firma. Por ahora, se sigue buscando un líder permanente y se evalúa a postulantes internos y externos.

La discusión también ha tenido repercusiones en el mercado. Las acciones de Nvidia llegaron a caer un 3,6% el martes, aunque moderaron sus pérdidas tras conocerse la disposición de Huang a regresar.