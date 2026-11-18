18 nov. 2026 - 10:02 hrs.

La presencia de la princesa Ana en las islas Malvinas provocó una dura reacción del Gobierno argentino. La Cancillería cuestionó sus actividades oficiales y acusó al Reino Unido de mantener una ocupación ilegal del territorio.

La autoridad calificó el viaje como una "provocación", en medio de las tensiones por la explotación de hidrocarburos en la zona. Según planteó, el Reino Unido estaría avanzando unilateralmente al otorgar "licencias ilegítimas".

La visita de la princesa Ana a las islas Malvinas

La hermana del rey Carlos III llegó al archipiélago el 9 de noviembre, acompañada de su esposo, el vicealmirante sir Tim Laurence.

Durante su estadía participó en la inauguración de obras y rindió homenaje a las tropas británicas.

También recorrió monumentos de guerra en el sector de Puerto Argentino. Su salida de las islas está prevista para este viernes 20 de noviembre, según publicó Infobae.

"Es hora de que el Reino Unido ponga fin a la anacrónica situación colonial"

Frente a esta visita, Buenos Aires volvió a pedir que se reanuden las conversaciones sobre la soberanía. La Cancillería invocó la Resolución 2065 de Naciones Unidas y otros pronunciamientos internacionales para respaldar su solicitud.

"Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial", expresó el organismo en su declaración. Además, reafirmó que considera las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos como parte de Argentina.

El conflicto diplomático coincide con la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion. Argentina solicitó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas urgentes para frenar nuevas perforaciones y otras actividades asociadas a la iniciativa, ubicada en la cuenca norte de las islas.

El Gobierno argentino espera que el tribunal se pronuncie el 28 de noviembre sobre esa petición. Entre las medidas solicitadas también figura impedir nuevas autorizaciones británicas en la plataforma continental en disputa, mientras continúa el desacuerdo entre ambos países.

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