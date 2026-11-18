18 nov. 2026 - 09:45 hrs.

Las cuentas de electricidad podrían dar un respiro a buena parte de los hogares chilenos durante 2027. Y es que las tarifas disminuirían en 13 de las 16 regiones del país.

De acuerdo con un informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la reducción promedio a nivel nacional alcanzaría un 4,4%.

Sin embargo, el porcentaje no será igual para todos: las variaciones dependerán de la región en que se encuentre cada cliente.

Esta es la región que tendrá la mayor disminución

El mayor descenso se registraría en la región de Antofagasta, donde las cuentas eléctricas bajarían un 11%. Le siguen Atacama, con una disminución de 10,2%, y Arica y Parinacota, con un 9,9%.

En la zona central también se proyectan rebajas. Valparaíso tendría una caída de 8,5%, mientras que Coquimbo anotaría una disminución de 8,4%. En la Región Metropolitana, en tanto, la baja sería más acotada y llegaría al 4%.

¿Por qué bajarán las cuentas de luz?

El informe preliminar del Precio Nudo Promedio (PNP) identifica dos factores detrás de esta variación.

Uno de ellos es la diferencia entre el valor del dólar que se había proyectado para el semestre anterior y el tipo de cambio que finalmente se registró. Esa diferencia generó un saldo favorable que se descontaría de las tarifas.

El segundo elemento se debe a los contratos de suministro eléctrico. Los acuerdos de generación firmados en 2008 y 2010, cuyos costos rondaban los US$100 por megawatt hora (MWh), llegarán a su término y serán reemplazados por contratos adjudicados en licitaciones de 2022, 2023 y 2025, con un precio promedio cercano a US$67 por MWh.

Las regiones donde subirían las tarifas

Aunque la mayoría del territorio tendría una disminución, tres regiones enfrentarían el escenario contrario. Los Ríos registraría un alza de 6%, Los Lagos subiría un 4,7% y Magallanes tendría un incremento de 2,4%.

En el caso de Los Ríos y Los Lagos, el aumento estaría relacionado con el retraso de las obras de la línea de transmisión Cautín-Ciruelos. Magallanes, por su parte, tiene una condición distinta, ya que no está conectada al Sistema Eléctrico Nacional y sus precios se determinan bajo otras condiciones.