Controversia por el Estrecho de Magallanes: Canciller argentino espera que el Danstar pida permiso para ir a las Malvinas

12 nov. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva controversia en torno a la navegación por el Estrecho de Magallanes surgió luego de que el canciller argentino, Pablo Quirno, se refiriera a la eventual reactivación de una ruta marítima hacia las Islas Malvinas.

La autoridad manifestó que espera que la compañía a cargo del buque Danstar solicite una autorización a Argentina para realizar el trayecto, pese a que este contempla el paso por aguas del estrecho, en territorio chileno.

La exigencia de Argentina para navegar hacia las Malvinas

En sus declaraciones, Quirno sostuvo que existe una normativa argentina que exige autorización a los buques que transportan carga hacia y desde las Islas Malvinas, territorio que Argentina reclama como propio.

"Existe un marco de libre circulación, lo que sí existe es la legislación argentina que indica el pedido de autorización a buques que vayan con carga, vayan y vuelvan con carga hacia y desde las Islas Malvinas, porque obviamente consideramos que es territorio argentino", señaló.

El canciller agregó que miles de embarcaciones de distintas banderas han solicitado ese permiso, incluyendo buques del Reino Unido. En ese contexto, manifestó que espera que, si se concreta la reactivación de la ruta marítima, la compañía solicite la autorización correspondiente.

"Y esperamos que en caso que se produzca la reactivación de esa línea marítima, sucedan dos cosas, que la compañía pida la autorización correspondiente y también que Chile en sus compromisos vigentes históricos también entre Argentina y Chile, donde lo que se indica es que no se va a colaborar con la logística de explotación de recursos naturales", afirmó.

El Tratado de 1984 y la libre navegación por el Estrecho de Magallanes

La postura expresada por Quirno abre un punto de tensión con los compromisos establecidos entre Chile y Argentina en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que contempla la libre navegación por el Estrecho de Magallanes de manera expedita y sin obstáculos, sin exigir una autorización previa por el destino de las embarcaciones.

En ese contexto, la expectativa del canciller argentino de que el buque solicite un permiso para navegar hacia las Malvinas plantea interrogantes sobre el alcance de las obligaciones de ambos países y las condiciones de tránsito por el estrecho.