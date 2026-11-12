Premios Chile País Cervecero: Estas fueron las cervecerías y bares que fueron elegidos como los mejores

12 nov. 2026 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

La Asociación de Productores de Cerveza de Chile (ACECHI) dio a conocer a los ganadores de la primera edición de los Premios Chile País Cervecero, una iniciativa que reconoció a cervecerías, bares, eventos y representantes que destacan en la industria nacional.

La ceremonia se realizó el miércoles 11 de noviembre en el Teatro Mori Bellavista y reunió a distintos exponentes del sector. Entre los premiados figuran Cervecería Kunstmann, Cerveza Cuello Negro y Cervecería Jester, además de El Honesto Mike y el Festival Cervecero Independiente.

¿Cuáles son las mejores cervecerías y exponentes de Chile?

En esta primera edición se entregaron seis reconocimientos en distintas categorías, que destacaron tanto la trayectoria como la innovación y el aporte a la cultura cervecera.

Los ganadores fueron:

Mejor Packaging : Cerveza Cuello Negro.

: Cerveza Cuello Negro. Mejor Bar Cervecero : El Honesto Mike, de Providencia.

: El Honesto Mike, de Providencia. Mejor Evento Cervecero : Festival Cervecero Independiente, de ACI Chile.

: Festival Cervecero Independiente, de ACI Chile. Mejor Lanzamiento del Año : Serie Fraction, de Cervecería Jester.

: Serie Fraction, de Cervecería Jester. Premio a la Trayectoria : Cervecería Kunstmann.

: Cervecería Kunstmann. Embajador de la Cultura Cervecera: Asbjorn Gerlach.

Los ganadores fueron seleccionados por un jurado integrado por representantes gremiales y de empresas proveedoras, entre ellos Bárbara Wolff, presidenta de ACECHI, y Andrés Pérez, presidente de ACI.

¿Por qué Chile es considerado un país cervecero?

Durante la ceremonia, ACECHI presentó el estudio "Huella económica y tendencias de la cerveza en Chile", elaborado por Euromonitor International, que dimensionó el impacto de esta industria en la economía nacional.

De acuerdo con el informe, durante 2025 el sector alcanzó un valor de $4,97 billones, equivalente al 1,46% del Producto Interno Bruto (PIB), y sostuvo 71.402 puestos de trabajo en el país.

De ese total, 5.933 corresponden a empleos directos en cervecerías, productores y envasadores; 6.963 son indirectos, vinculados a insumos y envases, mientras que otros 58.506 son empleos inducidos en el comercio, bares y restaurantes.

En cuanto al consumo, el país registró 53 litros de cerveza per cápita durante 2025, ubicándose en el segundo lugar entre los mercados comparados por el estudio, detrás de Colombia y por delante de Argentina y Perú.

Asimismo, Chile destacó por tener la mayor disposición a pagar, con un precio promedio de US$ 4,87 por litro. El segmento premium concentra el 69% del valor del mercado y representa actualmente el principal motor de crecimiento.

Los bares y restaurantes también tienen un papel relevante: aunque representan el 19,8% de los litros consumidos, generan el 50,5% del valor del mercado.

"La cerveza es, ante todo, encuentro. Detrás de cada cerveza que se comparte en un bar o en una mesa hay más de 71 mil personas trabajando: cerveceros, proveedores, garzones, comerciantes y 400 cervecerías a lo largo de Chile. Por eso creamos los Premios Chile País Cervecero: para reconocer a quienes construyen esta cultura todos los días y seguir impulsando un Chile cervecero", señaló Andrés Toro, director ejecutivo de ACECHI.

El representante agregó que el estudio confirma la importancia de esta actividad para el país: "Este estudio confirma que la cerveza no es solo un producto: es un motor de empleo y de encuentro que sostiene a uno de cada 130 trabajadores en Chile".