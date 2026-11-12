Cámara Nacional de Comercio advierte riesgos para el abastecimiento por el paro: "Es fundamental que se normalice antes del lunes"

12 nov. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) manifestó su preocupación por las consecuencias que está generando la movilización de camioneros. Aunque reconoció las dificultades que enfrentan los transportistas, advirtió sobre su impacto en la cadena de abastecimiento nacional.

CNC advierte impacto del paro de camioneros

A través de un comunicado, el gremio señaló que el transporte de carga terrestre es "un eslabón esencial para el funcionamiento de toda la cadena de abastecimiento del país", por lo que alertó sobre las restricciones de movilidad que afectan distintos corredores estratégicos.

Según información operacional recibida de empresas del comercio, en algunas regiones "cerca del 70% de las rutas monitoreadas registra velocidades promedio inferiores a 15 kilómetros por hora", situación que está afectando los ciclos logísticos y poniendo en riesgo la continuidad del abastecimiento.

La CNC también advirtió sobre problemas en el retiro de residuos domiciliarios y comerciales. Estas dificultades ya estarían afectando a hogares, locales comerciales y restaurantes, con posibles consecuencias para las condiciones sanitarias de las ciudades.

Otra de las principales preocupaciones apunta a los productos que requieren cadena de frío, particularmente las vacunas. Según el organismo, se han debido implementar medidas extraordinarias para garantizar su traslado, incluyendo apoyo de Carabineros y transporte aéreo, cuya capacidad es limitada.

"Es fundamental que esta situación se normalice antes del lunes"

Frente a este escenario, la Cámara Nacional de Comercio sostuvo que "es fundamental que esta situación se normalice antes del lunes", con el objetivo de evitar dificultades en la distribución de estos productos esenciales.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a las partes involucradas a "redoblar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo a la brevedad", reconociendo la legitimidad de las demandas del sector transportista y la necesidad de avanzar en una solución.

Desde la CNC recalcaron que también es indispensable "resguardar el derecho de las personas a acceder a bienes esenciales", además de garantizar la continuidad de los servicios y proteger el funcionamiento de las actividades productivas y comerciales del país.

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