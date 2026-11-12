No es tu internet, es tu mail: Usuarios reportan problemas a nivel global en Outlook, Teams y Copilot
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves, usuarios de distintas partes del mundo comenzaron a reportar problemas para acceder a varios servicios de Microsoft. Entre las plataformas afectadas se encuentran Outlook, Copilot y Teams.
Las dificultades han sido comentadas a través de redes sociales, donde usuarios han advertido interrupciones en el funcionamiento de estas aplicaciones, utilizadas para el correo electrónico, la inteligencia artificial y las reuniones virtuales.
De acuerdo con el sitio de monitoreo de tráfico y fallas en plataformas digitales DownDetector, los reportes apuntan a una interrupción de alcance global que afecta a distintos servicios de Microsoft.Ir a la siguiente nota
Por este motivo, sus aplicaciones podrían experimentar problemas de conexión o interrupciones en su funcionamiento mientras se mantenga la falla.
¿Qué dijo Microsoft sobre la caída de sus servicios?
Desde Microsoft confirmaron que están investigando los problemas de conexión. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, indicaron: "Estamos investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante varios métodos de conexión en las Américas".
Además, la compañía agregó: "Aunque estamos trabajando para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar la conectividad del servicio de Microsoft 365 para usuarios en cualquier región".
While we're working to mitigate impact, we've confirmed the issue may affect Microsoft 365 service connectivity for users in any region, more information will be provided in the Microsoft 365 admin center under EX1550543.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026
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