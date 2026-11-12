No es tu internet, es tu mail: Usuarios reportan problemas a nivel global en Outlook, Teams y Copilot

12 nov. 2026 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves, usuarios de distintas partes del mundo comenzaron a reportar problemas para acceder a varios servicios de Microsoft. Entre las plataformas afectadas se encuentran Outlook, Copilot y Teams.

Las dificultades han sido comentadas a través de redes sociales, donde usuarios han advertido interrupciones en el funcionamiento de estas aplicaciones, utilizadas para el correo electrónico, la inteligencia artificial y las reuniones virtuales.

De acuerdo con el sitio de monitoreo de tráfico y fallas en plataformas digitales DownDetector, los reportes apuntan a una interrupción de alcance global que afecta a distintos servicios de Microsoft.

Por este motivo, sus aplicaciones podrían experimentar problemas de conexión o interrupciones en su funcionamiento mientras se mantenga la falla.

Down Detector

¿Qué dijo Microsoft sobre la caída de sus servicios?

Desde Microsoft confirmaron que están investigando los problemas de conexión. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, indicaron: "Estamos investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante varios métodos de conexión en las Américas".

Además, la compañía agregó: "Aunque estamos trabajando para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar la conectividad del servicio de Microsoft 365 para usuarios en cualquier región".