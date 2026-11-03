IA hará crecer "dramáticamente" la demanda de energía eléctrica en Alemania

03 nov. 2026 - 14:20 hrs.

El rápido auge de la inteligencia artificial provocará un aumento drástico en la demanda de electricidad de los centros de datos en Alemania durante los próximos años.

Según estudios publicados el martes por la asociación del sector digital Bitkom, los centros de datos y otras instalaciones informáticas de menor tamaño en Alemania requerirán cerca de 23 000 millones de kilovatios-hora (kWh) de electricidad en 2026.

Esta cifra equivale, aproximadamente, al consumo eléctrico anual total de unos 6,5 millones de hogares.

Se prevé que, para 2030, el consumo de los centros de datos ascienda a una horquilla de entre 35 000 y 38 000 millones de kWh; para 2035, la demanda podría llegar a situarse entre los 56 000 y 70 000 millones de kWh.

Al mismo tiempo, el sector advierte que la insuficiente capacidad de la red eléctrica y los prolongados procedimientos de autorización amenazan con convertirse en un grave cuello de botella para Alemania como centro neurálgico digital.

"Quien se quede atrás en infraestructuras, perderá terreno rápidamente también en el ámbito de la inteligencia artificial", afirmó Ralf Wintergerst, presidente de Bitkom, durante la Cumbre Digital celebrada en Berlín.

"Seremos más dependientes"

Para mantener el ritmo a nivel internacional, la asociación ha reclamado medidas específicas para aliviar los precios de la electricidad y agilizar los procesos de planificación.

Kilian Wagner, responsable de infraestructuras digitales sostenibles en Bitkom, señaló que "las empresas no van a paralizar su transformación digital, y nosotros, como sociedad, no vamos a reducir el uso de servicios digitales simplemente porque no contemos con suficientes centros de datos en Alemania".

"Lo que ocurrirá es que seremos más dependientes y los centros de datos se ubicarán en el extranjero".

La asociación se mostró cauta al abordar las preocupaciones sobre el consumo excesivo de agua en las instalaciones modernas.

Dos tercios (65 %) de los centros de datos en Alemania registran un consumo de agua igual o inferior a 0,1 litros por kilovatio-hora. La demanda significativa de agua se debe, principalmente, a los sistemas de refrigeración por evaporación; no obstante, este método solo es utilizado por alrededor de un tercio de las instalaciones en Alemania.