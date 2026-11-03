"Corriente en chorro": Emiten alerta por vientos con rachas de hasta 90 km/h en la región de Coquimbo

03 nov. 2026 - 15:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta y una alerta por "viento moderado a fuerte" que afectarán a un sector de la región del Coquimbo durante las próximas horas.

Según el organismo, las alertas se emiten cuando "Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

¿Cuándo y dónde se producirá el viento?

La alerta se encuentra vigente desde la madrugada hasta la noche de este martes de noviembre, debido a una condición de "corriente en chorro".

La zona afectada es la Cordillera de la región de Coquimbo, donde además se espera el desarrollo de ventisca.

En cuanto a la velocidad estimada del fenómeno, se espera que sea entre 50 y 70 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 90 km/h.

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