¿Cómo saber cuánto dinero tengo en la AFP?

03 nov. 2026 - 15:30 hrs.

Los ahorros previsionales son, para la mayoría de los trabajadores, uno de los principales respaldos para la vejez. Sin embargo, muchas personas no saben cuánto tienen acumulado ni en qué AFP están.

Revisar el saldo es un trámite simple que se puede hacer desde el computador o el celular, sin ir a una sucursal.

Paso 1: Saber a qué AFP estás afiliado

Si no recuerdas en cuál estás, puedes averiguarlo en el sitio de la Superintendencia de Pensiones (spensiones.cl) con tu RUT y ClaveÚnica. Hoy las AFP que operan en Chile son Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, PlanVital, Provida y Uno.

Paso 2: Ingresar al sitio de tu AFP

Una vez que sabes cuál es tu administradora, debes entrar a su sucursal virtual con tu RUT y tu clave de acceso. Si no tienes clave, puedes solicitarla en el mismo sitio, y si la olvidaste, hay una opción para recuperarla con tu RUT. Ahí podrás ver el saldo de tu cuenta y el fondo en que están tus ahorros.

Otra vía: La cartola cuatrimestral

Las AFP también envían una cartola cuatrimestral con el detalle de tu cuenta, que llega en junio, octubre y febrero. Es una buena forma de revisar tus cotizaciones y confirmar que tu empleador las está pagando.

¿Y si el afiliado falleció?

La Superintendencia de Pensiones tiene una aplicación para consultar si una persona fallecida tiene ahorros previsionales en su cuenta de capitalización individual.

Según el organismo, el servicio está dirigido a asesores previsionales o entidades de asesoría previsional personalizada, y requiere ClaveÚnica. Para reclamar los fondos, los interesados deben acudir a la sucursal de la AFP en que se encontraba el afiliado, según el grado de parentesco y lo que establece la ley.

Todo sobre Fondos AFP