Anuncian nuevo remate de productos de retail hogar: Estos son los requisitos para participar

03 nov. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

Remates Zárate realizará un nuevo remate 100% en línea de productos de retail hogar y excedentes de Sodimac. La subasta se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 10:30 horas.

Las imágenes, el detalle de los lotes y los precios mínimos estarán disponibles el viernes 13 de noviembre a las 22:00 horas.

Quienes prefieran revisar los productos en persona podrán hacerlo el martes 17 de noviembre, entre las 9:30 y las 17:30 horas, en la exhibición presencial de San Ignacio 101, Quilicura.

Las condiciones para participar

Para entrar al remate se debe dejar una garantía mínima de $500.000, mediante transferencia electrónica o depósito bancario en efectivo. La comisión de la casa de remates es del 15% más IVA.

La casa de remates informó que los remates de retail se realizarán en una nueva plataforma, donde los interesados deben crear una cuenta. El proceso tiene tres pasos: registrarse, inscribirse en el remate de interés y transferir la garantía. La validación automática seguirá funcionando igual que antes.

Además, para los pagos de garantía de retail se debe usar exclusivamente una nueva cuenta bancaria, por lo que se recomienda actualizar los datos guardados en el banco. Los datos oficiales están publicados en la página del remate (haz clic aquí).

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