Seremi de Salud clausura supermercado asiático en pleno barrio Meiggs por incumplimientos sanitarios

03 nov. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Salud dejó con prohibición de funcionamiento a un supermercado asiático ubicado en calle Gorbea con Abate Molina, en pleno barrio Meiggs, en la Región Metropolitana, tras detectar una serie de incumplimientos durante una fiscalización.

Según se informó, el establecimiento no cumplía con la normativa vigente relacionada con el etiquetado de productos. Además, se detectó la presencia de productos cárneos que no contaban con la trazabilidad correspondiente.

A raíz de estas irregularidades, la autoridad sanitaria determinó la prohibición de funcionamiento del recinto, medida que impide que el local continúe operando mientras se mantiene vigente la resolución.

Supermercado podrá presentar descargos

El establecimiento tendrá la posibilidad de presentar sus descargos y ejercer una eventual apelación durante los próximos días, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

La medida se enmarca en las acciones de fiscalización sanitaria que buscan verificar el cumplimiento de las normas aplicables a la comercialización y manejo de alimentos.