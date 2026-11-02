Las lluvias vuelven este martes: Meteoróloga revela a qué hora serán más intensas en Santiago

02 nov. 2026 - 21:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal llegará este martes a la zona central y dejará precipitaciones en Santiago y otras regiones del país.

El fenómeno también traerá nieve en la cordillera, posibles tormentas eléctricas y un descenso de las temperaturas, antes de dar paso a un nuevo aumento de los termómetros hacia el fin de semana.

¿A qué hora lloverá más fuerte en Santiago?

La meteoróloga de Meganoticias, Catalina Cortés, explicó que las precipitaciones comenzarán a concentrarse durante la tarde, con los pulsos más intensos entre las 18:00 y las 21:00 horas.

En la Región Metropolitana, las lluvias más importantes se esperan en las comunas del sector oriente, especialmente en los sectores cercanos a la precordillera y la cordillera.

“Este, por ejemplo, es un sistema frontal frío, donde las temperaturas asociadas al sistema frontal son más frías. De hecho, para el día de mañana tanto la mínima como la máxima van al descenso, va a ser el día de la temperatura mínima más baja”, detalló Cortés.

Nieve en la cordillera y posibilidad de tormentas eléctricas

El sistema también dejará precipitaciones de nieve en la cordillera. Sin embargo, la meteoróloga advirtió sobre lo que ocurrirá después, cuando vuelvan a subir las temperaturas.

“Después de esto comienza a subir la temperatura nuevamente. Entonces, la nieve va a estar fresca y el aumento de temperatura provoca que esta se vaya derritiendo”, explicó.

En cuanto a las tormentas eléctricas, la mayor probabilidad se concentra entre las regiones de O’Higgins y Biobío, especialmente en O’Higgins y Maule. En la Región Metropolitana no se descarta este fenómeno, aunque las condiciones para su desarrollo son menos favorables.

¿Cuándo volverá el calor a Santiago?

Tras el paso del sistema frontal, las condiciones se estabilizarán y las temperaturas comenzarán a subir. Para este sábado, el pronóstico inicial contempla 27 °C en Santiago, aunque esa cifra podría aumentar.

“Es altamente probable que los 27 grados queden cortos y nos vayamos incluso hasta los 29 grados en Santiago”, adelantó Cortés. En comunas como Colina y Tiltil, además de Los Andes, los termómetros podrían superar los 30 °C.

Todo sobre El Tiempo