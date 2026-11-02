"La recibe nuestra nación": Kast recibe condecoración en Madrid

02 nov. 2026 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast recibió este lunes la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, distinción que le entregó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Durante la ceremonia, el Mandatario destacó los vínculos históricos entre Chile y España y defendió la seguridad como una prioridad de su Gobierno.

La actividad se realizó en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, ubicada en la Puerta del Sol. Kast llegó acompañado de la Primera Dama, María Pía Adriasola, y de la delegación oficial. En el lugar fue recibido por Díaz Ayuso y saludó a los integrantes del Consejo de Gobierno.

Antes de recibir la condecoración, el Presidente firmó el Libro de Honor de la Comunidad de Madrid en el Salón Canalejas y sostuvo un encuentro con la autoridad regional.

Kast destaca los vínculos entre Chile y España

En su discurso, el Mandatario sostuvo que la distinción no debía entenderse como un reconocimiento individual, sino como un homenaje al país.

“Esta medalla no la recibe una persona, la recibe nuestra nación, Chile. Un país que está a más de 10 mil kilómetros de aquí, en el otro extremo del mundo. Un país unido al pueblo español por una lengua, como señala usted, por una historia y por valores comunes”, expresó.

Kast también recordó los vínculos entre ambas naciones y el aporte de los descendientes de españoles a la organización de la República chilena.

Seguridad y confianza para la inversión

Durante su intervención, el Presidente abordó las prioridades de su administración y planteó que la seguridad es una responsabilidad central del Estado.

“Cuando el Estado no cumple ese deber, no pagan los que tienen más, pagan precisamente los más vulnerables, aquellos que tienen menos”, afirmó.

En materia económica, Kast destacó la presencia de España como inversionista en Chile. Según indicó, el país europeo ocupa el quinto lugar en esa materia, pero manifestó su expectativa de que avance una posición.

“Esperamos que sean pronto el cuarto, porque vamos recuperando la seriedad, el estado de derecho y la confianza”, señaló.

¿Quiénes han recibido la Medalla Internacional de Madrid?

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid es una distinción honorífica que el Gobierno regional entrega a jefes de Estado, representantes extranjeros y figuras internacionales relevantes.

Entre quienes la han recibido figuran el líder opositor venezolano Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); el presidente de Ecuador, Daniel Noboa (2023); y el jefe de Estado argentino, Javier Milei (2024).

En 2026, el reconocimiento también fue otorgado al opositor de Venezuela, Edmundo González, y a Estados Unidos, con motivo del 250 aniversario de su independencia.