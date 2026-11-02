Confirman quinto detenido por secuestro y homicidio de Martín Pérez

02 nov. 2026 - 20:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un quinto sospechoso fue detenido por el secuestro y homicidio de Martín Pérez, el joven de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado el viernes en Colina.

Su captura se concretó durante nuevas diligencias del OS9 de Carabineros, aunque todavía no se ha informado qué participación habría tenido en el caso.

Nueva detención se suma a la investigación

El procedimiento se realizó durante esta jornada y se suma a las detenciones anteriores. Hasta ahora, cuatro imputados se encuentran en prisión preventiva, mientras que la investigación continúa para establecer cómo habría intervenido cada uno en el secuestro y posterior homicidio.

Por el momento, tampoco se ha informado dónde fue ubicado el nuevo detenido ni se han entregado antecedentes sobre su nacionalidad o posibles investigaciones anteriores.

El secuestro y homicidio de Martín Pérez

El joven de 19 años fue encontrado sin vida el viernes en el kilómetro 25 de la autopista Los Libertadores, en un sector de la comuna de Colina.

Entre los antecedentes conocidos durante la investigación está que los secuestradores exigieron dinero a la familia de Martín, incluso después de haberle quitado la vida.

En paralelo a la nueva detención, durante esta jornada se decretó la prisión preventiva para tres imputados por el caso. Las diligencias del OS9 continúan para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la participación de los involucrados.