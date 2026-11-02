Adolescente de 16 años es detenido por homicidio de su hermanastro en La Serena

02 nov. 2026 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena investigan la muerte de un joven de 19 años, quien falleció tras ser herido con un arma cortante en el sector de Las Compañías.

Por este hecho fue detenido su hermanastro, un adolescente de 16 años, por su presunta responsabilidad.

El jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, Freddy Montaña, afirmó que se trata de un “homicidio con arma cortante”.

De acuerdo con los antecedentes, el ataque ocurrió durante la madrugada de este lunes y provocó lesiones a la víctima, quien fue trasladada hasta el Hospital de La Serena. Según explicó Montaña, el joven “ingresa fallecido”.

En el marco de las diligencias para ubicar al imputado, el adolescente se entregó ante personal de la Sexta Comisaría de Carabineros de La Serena. Posteriormente, por instrucción del fiscal de turno, fue entregado a detectives de la Brigada de Homicidios.

La unidad especializada continúa realizando pericias y diligencias para establecer las circunstancias y la dinámica de los hechos.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena para su respectivo control de detención. Según los datos proporcionados, no registra antecedentes.