Decretan prisión preventiva para los 3 detenidos por secuestro de Martín Pérez

02 nov. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de los tres jóvenes venezolanos imputados por el secuestro y homicidio del joven Martín Pérez, de 19 años, crimen cometido el lunes de la semana pasada en la comuna de Estación Central.

Los detenidos

Se trata de sujetos de 18, 19 y 20 años, detenidos la semana pasada junto a un cuarto imputado que ya se encuentra en prisión preventiva.

Una mujer también capturada en la indagatoria quedó en libertad. El plazo de investigación sigue en 120 días.

El secuestro y el homicidio de Martín Pérez

El plagio del joven ocurrió a las 20:00 horas del lunes pasado y los llamados extorsivos a la familia comenzaron de inmediato, tras lo cual el OS9 formó un grupo operativo especial antisecuestro que realizó distintas diligencias, incluidos allanamientos y detenciones.

A solicitud de la Fiscalía ECOH, el tribunal decretó reserva de la investigación, pero entre los antecedentes que se conocen está la circunstancia de que los sujetos siguieron cobrando rescate incluso después de dar muerte a la víctima.

“El rol y las circunstancias precisas de la investigación aún no se pueden dar a conocer. De hecho, el día de hoy se decretó la reserva por parte del tribunal en relación a la presente causa, ya que existen diligencias útiles y pertinentes que se están desarrollando por parte de las policías", explicó el fiscal ECOH Metropolitano, Jonathan Coloma.